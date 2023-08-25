موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن موعد تسليم وحدات الإسكان المتميز بغرب الحي الخامس ووحدات دار مصر بالحي السادس بدمياط الجديدة، الذين تم طرحهما في الفترة من 15 يناير حتى 16 فبراير من العام الجاري 2023، وأفادت، أن موعد التسليم الوحدات المذكورة سلفا سيكون بداية من يوم الأحد الموافق 3 من شهر أكتوبر 2023.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، جدول تسليم وحدات الإسكان المتميز ووحدات دار مصر بمدينة دمياط الجديدة.

جدول تسليم وحدات الإسكان المتميز

وأعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن جدول تسليم وحدات الإسكان المتميز، وفقا للتالي ذكره:

- تسليم 48 وحدة سكنية بعمارات الإسكان المتميز من 1: 13 الأحد 3 سبتمبر 2023.

- تسليم 41 وحدة بالعمارات من 14: 21، الاثنين 4 سبتمبر.

- تسليم 37 وحدة بالعمارتين 22 و23، الثلاثاء 5 سبتمبر.

- تسليم 40 وحدة بالعمارتين 24 و25 الأربعاء 6 سبتمبر.

- تخصيص يوم الخميس 7 سبتمبر لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

- تسليم 42 وحدة بالعمارتين 26 و27 الأحد 10 سبتمبر.

- تسليم 40 وحدة بالعمارتين 28 و29 الاثنين 11 سبتمبر.

- تسليم 44 وحدة بالعمارتين 30 و31 الثلاثاء 12 سبتمبر.

- تسليم 44 وحدة بالعمارتين 32 و34 الأربعاء 13 سبتمبر.

- تخصيص يوم الخميس 14 سبتمبر لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

- تسليم 44 وحدة بالعمارتين 35 و36 الأحد 17 سبتمبر.

- تسليم 46 وحدة بالعمارتين 37 و38 الإثنين 18 سبتمبر.

- تسليم 44 وحدة بالعمارتين 39 و40 الثلاثاء 19 سبتمبر.

- تسليم 22 وحدة بالعمارة 41 يوم الأربعاء 20 سبتمبر.

- تخصيص يوم الخميس 21 سبتمبر، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

جدول تسليم وحدات دار مصر

وأعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن جدول تسليم وحدات دار مصر، وفقا للتالي ذكره:

- تسليم وحدات سكنية بمشروع دار مصر المرحلة الرابعة بالمجاورة 31 بالحي السادس بالعمارات أرقام (2 – 52 – 67 – 74 – 76 - 100) يوم الأحد 1 أكتوبر.

- تسليم وحدات سكنية بالعمارات أرقام (5 – 83 – 98 – 120 – 121 – 156 – 157 – 160 – 132 - 134)، يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.

- سيتم تسليم وحدات بالعمارات أرقام (142 – 144 – 145 – 148 – 150 – 151 – 163 – 170 – 173 – 174 – 175 – 179 – 184 – 188 – 192 – 193) يوم الاثنين 2 أكتوبر.

- تخصيص يوم الثلاثاء 3 أكتوبر لمن تخلف عن الاستلام في اليومين السابقين.