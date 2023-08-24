ميناء دمياط يستقبل 26 ألف طن قمح على متن سفينة قادمة من روسيا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً حول حجم الصادرات والواردات من البضائع العامة والحاويات، وذكر أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة، منها السفينة (SABEEL STAR) التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 178 مترا وعرضها 26 مترا، قادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 38231 طنا

بلغت حركة الصادر في ميناء دمياط من البضائع العامة 38231 طنا تشمل: 12281 طن ملح صب و800 طن كسب صويا و7037 طن رمل و578 طن ملح صوديوم معبأ و3225 طن علف بنجر و3650 طن مولاس و600 طن يوريا و10060 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51766 طنا تشمل: 10500 طن خردة و 708 طن خشب زان و7500 طن كسب صويا و7931 طن حديد و5714 طن أبلاكاش و6000 طن فول صويا و5413 طن قمح و8000 طن قمح مطحون.

حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة

بلغت حركة الصادر من الحاويات 643 حاوية مكافئة والوارد 486 حاوية حاوية في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4965.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 119 ألف طن، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175794 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1282 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5877 شاحنة.