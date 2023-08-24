رئيس «صناع الخير»: «السيسي» حَمَى الأكثر احتياجا من العوز.. و«التحالف» ركيزة لـ«الجمهورية الجديدة»

التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بنى رؤيته للمؤسسات والجمعيات الأهلية على قواعد، أهمها الاستثمار الأمثل للموارد وتحفيز الطاقات، خصوصاً البشرية بدعم قيم التطوع والشمولية فى وضع الأهداف والتكامل فى تنفيذها، وتقديم يد العون والمساعدة والتأهب الدائم للتدخل فى حال حدوث كوارث أو أزمات.

نسهم في تأمين الاحتياجات الغذائية للشرائح الأوْلى بالرعاية وإحياء الحرف التراثية وتأهيل المعيلات

ما أهم توصيات الرئيس السيسى للجمعيات الأهلية المشاركة فى التحالف الوطنى؟

- الرئيس يولى العمل الأهلى أهمية خاصة، فهو يقدر دوره فى إحداث تغيير حقيقى بالمجتمع، ويرى أنه إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ومنذ توليه المسئولية وهو دائم المتابعة لكل أنشطتنا، ودائماً ما يوجهنا بضرورة التكاتف والانطلاق إلى آفاق الإنجاز، ويذكرنا بأن الشرائح الأولى بالرعاية تستحق منا الجهد والتعب حتى نرتقى بحياتهم، وعلى المستوى الشخصى سنحت لى الفرصة للقاء الرئيس الذى حثنا على مزيد من العمل، ولا أنسى دعمه المطلق لفريق شباب صناع الخير حينما عرضت عليه فى مؤتمر حكاية وطن الأرقام الصادمة حول أعداد المهددين بفقد البصر وإمكانية وقايتهم من هذه الأمراض، فأمر بتخصيص مليار جنيه لصندوق تحيا مصر لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للوقاية من الإصابة بالعمى.

ماذا عن استراتيجيتكم للاستفادة من المتطوعين ودور مبادرة حياة كريمة فى نشر قيم التطوع؟

- التطوع إحدى أهم ركائز النجاح لأى عمل خيرى فبدونه لا يمكن لأى مؤسسة مهما كانت إمكاناتها ومواردها أن تحقق أهدافها، وفى المقابل الاستثمار الأمثل لقدرات شبابنا وتحفيزهم على العطاء فى المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية يسهم فى تقديم العون وتنفيذ المستهدفات، ويحفز على إطلاق المزيد من المبادرات وتحقيق الأهداف، و«صناع الخير» تعتمد على التطوع بشكل كبير فى تنفيذ مبادرة «عنيك فى عنينا»، ونعمل على الاستفادة من طاقات الشباب المتطوع من أهالى المناطق التى نقدم فيها خدمات المبادرة، والمساهمة فى تنظيم القوافل وتقديم النظارات الطبية والوصول إلى المستحقين ومساعدة الحالات الحرجة فى إجراء العمليات الجراحية، فضلاً عن دورهم فى التيسير على فريق عمل المؤسسة فى إجراء الأبحاث الميدانية للوقوف على مدى استحقاق المستفيدين للخدمة من عدمه.

وما شعورك لحظة انضمام «صناع الخير» إلى التحالف الوطنى؟

- أعتبرها من اللحظات الفارقة على مدار سنوات عملى ومنذ احترافى العمل الأهلى، فهى غاية كنا ننتظرها من أجل إيجاد التنسيق الكامل بيننا كمؤسسات تعمل على تقديم الدعم بشكل تكاملى للأسر المستهدفة، كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع من خلال توحيد قاعدة البيانات للمستفيدين وفق أطر علمية وبناء على واقع المستفيدين الفعليين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وإطلاق التحالف كان دفعة قوية لنا لتعظيم جهودنا والاستثمار الأمثل لمواردنا لتحقيق مزيد من الأهداف ودعم الشرائح الأولى بالرعاية والارتقاء بظروفهم المعيشية.

اذكر أهم مساهمات «صناع الخير» فى مبادرات التحالف؟

-«صناع الخير» واحدة من أوائل المؤسسات الخيرية التى انضمت إلى التحالف وسعت لتحقيق أهدافه من خلال برامج عمل، علاوة على المشاركة بفاعلية فى مبادراته، فضلاً عن التعاون والتنسيق مع مؤسسات التحالف الأخرى. وسعت المؤسسة لتحقيق أهداف التحالف فى تأمين الاحتياجات الغذائية للشرائح الأولى بالرعاية بتوزيع كراتين المواد الغذائية، كذلك التمكين الاقتصادى غير التقليدى بإحياء الحرف التراثية بإطلاق مراكز استدامة ونشرها فى أنحاء الجمهورية، لتدريب وتأهيل السيدات المعيلات على الحرف اليدوية التى تكاد تنقرض وتوفيراً لفرص عمل كريمة للسيدات المستهدفات، إلى جانب توفير مراكب صيد لصغار الصيادين وإطلاق المشروعات التنموية.

كما أسهمنا فى تقديم المبادرات الصحية الرائدة منها «عنيك فى عنينا» للحد من مسببات العمى، و«لمسة خير» لمكافحة الأمراض الجلدية المزمنة، و«نبض حياة» لدعم مرضى القلب غير القادرين، و«قدم صحيح» لحماية مرضى القدم السكرى غير القادرين من البتر، علاوة على ذلك شاركت «صناع الخير» فى مبادرات «وصل الخير 1» و«وصل الخير 2»، وقوافل «ستر وعافية» و«خيرك سابق» و«كتف بكتف» وغيرها.

مصطفى زمزم: الرئيس يقدر دور المجتمع المدني ويوجّهنا بضرورة التكاتف والانطلاق إلى آفاق الإنجاز

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن المؤسسة شاركت فى جميع مبادرات التحالف، مؤكداً أن الرئيس السيسى يقدر دور المجتمع المدنى فى إحداث التغيير داخل المجتمع باعتباره إحدى ركائز الجمهورية الجديدة. وأضاف فى حواره لـ«الوطن»، أن التحالف الوطنى شكل رؤيته للمؤسسات والجمعيات الأهلية وفقاً لعدة قواعد، أهمها الاستثمار الأمثل للموارد وتحفيز الطاقات، خصوصاً البشرية، من خلال دعم قيم التطوع فى وضع الأهداف والتكامل فى تنفيذها والاستدامة فى غايتها.