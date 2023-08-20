استمتع بإجازة الصيف على شواطئ جنوب سيناء.. عشاء بدوي وبيتش باجي

يسعى عدد كبير من المواطنين لقضاء إجازة صيفية ممتعة على شواطئ محافظة جنوب سيناء، والتي تمتاز بجوها الساحر وخاصة في المدن المميزة كشواطئ شرم الشيخ ورأس سدر ودهب ونويبع وطابا.

وتستعرض «الوطن»، أرخص شواطئ في محافظة جنوب سيناء للاستمتاع بإجازة الصيف.

تنشيط السياحة والاستمتاع بشواطئ جنوب سيناء في الصيف

وقال صاحب شركة رحلات سفاري، جورج حنا، لـ«الوطن»، إن محافظة جنوب سيناء تسعى دائماً لتنشيط السياحة والاستمتاع بالإجازة الصيفية، مما جعل هناك مناسبة كبيرة بين الشركات المختلفة لتقديم أفضل العروض لاستمتاع الزائرين من خلال إقامة رحلات العشاء البدوي والرحلات البحرية للاستمتاع بيوم كامل داخل شواطئ جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة محاظ جنوب سيناء إنه جرى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، وبدأت شركات السياحة والسفر في إعلان العروض لجذب السياح خلال إجازة الصيف، إذ يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي آلاف الزوار من جميع الجنسيات للاستمتاع بالأجواء الصيفية الممتعة، كما تم زيادة أطقم العمل بالمطار، وتسهيل دخول وخروج السياح من صالات السفر والوصول.

أسعار الرحلات السياحية

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن السياح يفضلون الإقامة بالمنتجعات السياحية للاستمتاع بالرحلات السياحية والمعالم الأثرية، وممارسة أنشطة مثل الغوص والسفاري، موضحاً أن هناك لجنة من المحافظة تقوم بالمرور على شركات السفاري للتأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة للسياح، سواء رحلات بحرية أو رحلات سفاري جبلية.

أسعار تنافسية للاستمتاع بالإجازة الصيفية

وأعلنت شركات السياحة داخل مدن محافظة جنوب سيناء، أسعار الرحلات السياحية تتغير كل فترة بسبب تغير الأسعار، وهناك منافسة شرسة بين الشركات لجذب أكبر عدد من السياح وجاء متوسط أسعار الرحلات السياحية ما يلي:

1- رحلة البيتش باجي تبدأ من 200 حتى 300 جنيه، ومدتها ساعة ونصف، ومن الممكن أن تكون في الشروق والغروب.

2- رحله العشاء البدوي في الجبل 130 جنيها للفرد.

3- رحلة بحرية إلى رأس محمد أو جزيرة تيران بتكلفة 400، وتشمل زيارة المركب الغارقة، و«اسنور كلينج»، وتناول الغذاء والمشروبات.