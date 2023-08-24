«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة: أمطار رعدية تضرب جنوب سيناء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس غدا الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

حالة الطقس غدا الجمعة

وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، يستمر سقوط الأمطار الرعدية أحيانًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدًا، كالتالي:

- القاهرة 33- 25.

- العاصمة الإدارية 34- 24.

- 6 أكتوبر 34- 23.

- بنها 33- 23.

- دمنهور 32- 23.

- وادي النطرون 33- 23.

- كفر الشيخ 32- 23.

- المنصورة 32- 24.

- الزقازيق 33- 24.

- شبين الكوم 33- 24.

- طنطا 32- 23.

- دمياط 32- 24.

- بورسعيد 31- 24.

- الإسماعيلية 34- 23.

- السويس 34- 22.

- العريش 32- 23.

- رفح 30- 23.

- رأس سدر 35- 26.

- نخل 36- 21.

- كاترين 35- 17.

- الطور 35- 27.

- طابا 37- 25.

- شرم الشيخ 39- 30

- الإسكندرية 31- 23.

- العلمين الجديدة 30- 23.

- مطروح 32- 22.

- السلوم 32- 22.

- سيوة 36- 24.

- رأس غارب 38- 27.

- الغردقة 39- 29.

- سفاجا 39- 28.

- مرسى علم 39- 29.

- شلاتين 41- 31.

- حلايب 36- 29.

- أبو رماد 37-30.

- رأس حدربة 36- 29.

- الفيوم 36- 23.

- بني سويف 36- 23.

- المنيا 37- 23.

- أسيوط 38- 24.

- سوهاج 40- 25.

- قنا 43- 27.

- الأقصر 43-27.

- أسوان 44- 29.

- الوادي الجديد 42- 27.

- أبوسمبل 44- 30.