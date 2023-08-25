موعد انتهاء فصل الصيف في السعودية 2023.. هل تشهد المملكة موجات حارة؟

موعد انتهاء فصل الصيف في السعودية 2023، سؤال يريد عدد كبير من المقيمين في المملكة معرفة إجابته، وعدد الأيام المتبقية من الموجة الحارة الشديدة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

موعد انتهاء فصل الصيف في السعودية 2023؟

وذكر محلل الطقس، التابع لمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، موعد انتهاء فصل الصيف في السعودية 2023، إذ يتوقع المواطنون حدوث اضطرابات جوية قوية خلال الفترة القادمة.

وصرح «القازنلي» بأن الإجابة على موعد انتهاء فصل الصيف في السعودية 2023، هي أن الصيف قد انتهى بالفعل منذ اللحظة التي بدأ فيها طقس السعودية في التقلبات الجوية.

القازنلي يطمئن المواطنين من التقلبات الجوية السابقة

وتحدث محلل الطقس، عن التقلبات الجوية التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن عادة ما يحدث ذلك لتعلن انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف ومن بعدها فصل الشتاء، وهذا معتاد ولا داعي للقلق ولا الذعر.

ووفقًا لتصريحات «القازنلي» لوسائل الإعلام السعودية، ستشهد المرحلة الانتقالية في طقس السعودية خلال الفترة القادمة خليطًا من الأحوال الجوية التي تمتزج بين فصل الصيف وفصل الشتاء، ومن المتوقع أن تعلن الأرصاد السعودية عن موعد بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة في وقت لاحق.

وأشار «القازنلي» إلى أن التقلبات الجوية التي نشهدها تعود إلى وجود المنخفضات الجوية على شرق البحر المتوسط وامتداد المنخفض الجوي على البحر الأحمر، ومن المحتمل وجود سحب ممطرة في بعض المناطق.