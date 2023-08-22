موعد انتهاء فصل الصيف رسميا وآخر ظواهره: الحرارة تنخفض ليلا بفارق كبير عن النهار

تحدث الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، رئيس مركز معلومات المناخ بالزراعة، موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا، وتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلًا إن المناخ سيكون مختلفا عن الأيام الماضية.

وأضاف فهيم، خلال بيان له، أن فترة الثلث الأخير من شهر أغسطس الحالي، تشهد بعض المناوشات بسبب امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي، لافتا إلى أن فصل الصيف سينتهي رسميًا خلال 30 يومًا.

شهر واحد على انتهاء فصل الصيف

كما أشار رئيس مركز معلومات المناخ بالزراعة، إلى أن الوقت الحالي سيشهد مزيدًا من سيطرة مرتفع العروض الوسطى، الذي يدفع بدوره بكتل هوائية شمالية من شأنها تلطيف الأجواء خاصة في الصباح الباكر وأوقات الليل.

ظاهرة جديدة في آخر شهور الصيف

وأكد مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أن هذه الأيام من المقرر أن تشهد انكسارا في درجة حرارة الليل، وفروقا واضحة بين حرارة الجو نهار وليلا، علاوة على ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مع ظهور السحب شمالًا، وبداية مناوشات الأمطار المبكرة على مناطق متفرقة خاصة وسط وجنوب سيناء.

بداية سقوط أمطار مبكرة

وأوضح «فهيم»، أن الندى الغزير سيبدأ في الزيادة صباحًا خلال هذه الفترة، كما ستشهد بداية تكون الشبورة المائية على الوجه البحري مع زيادة سرعات الرياح بالنهار.

ومن جانبها، توقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن الرياح تنشط على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا، مع اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.