مايا مرسي: فوز مسلسل «تحت الوصاية» بـ7 جوائز في مهرجان الدراما مستحق

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، صناع مسلسل «تحت الوصاية» لفوزه بـ7 جوائز في حفل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة.

مسلسل تحت الوصاية

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز المسلسل بهذه الجوائز، مؤكدة أنه فوز مستحق لمسلسل درامي ناقش الواقع بحرفية عالية لقضية اجتماعية مهمة، ونتاج جهود صناع العمل في بلورة الصعوبات التي تواجهها المرأة المصرية، في قضايا الولاية على المال بعد وفاة الزوج.

تكريم القومي للمرأة لمسلسل تحت الوصاية

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل «تحت الوصاية» حاز بتكريم مسبق من المجلس القومي للمرأة ضمن قائمة أعمال أخرى خلال الحفل الذي أقامه المجلس لتكريم أبطال أعمال الدراما الرمضانية الداعمة للمرأة لعام 2023.

ومسلسل «تحت الوصاية» من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكي، محمد دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، ومجموعة من الفنانين.