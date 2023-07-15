مايا مرسي تشارك في ورشة القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الورشة الإقليمية حول «تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة» عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ونظمت الفعالية وزارة شئون المرأة بدولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور أمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين، ووفاء بنى مصطفى ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالمملكة الأردنية، والدكتورة نهلة حيدر عضو لجنة السيداو، وبمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة في عدد من الدول العربية والإسلامية فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

مايا مرسي تشارك في ورشة عمل لتبادل الخبرات

واستهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة.

من جانبها، أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها، كما استعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية، وفي تقديم التقرير الوطني للجنة المعنية بالاتفاقية.