مصدر بالكهرباء يكشف عن موعد انتهاء تخفيف الأحمال

كشفت مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال، متوقعا أن ينتهي قريبا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، بشكل تدريجي، وفقا لجداول معلنة بالمحافظات المختلفة.

وأوضح المصدر، خلال حديثه مع «الوطن»، إلى أن عملية تخفيف الاحمال بدأت بمعدل تخفيف يصل إلى 1600 ميجا وات، بعد ما كان في السابق يصل إلى 3000 ميجا وات و2500 ميجا وات.

وأشار إلى مراعاة المساواة في قطع التيار بين مختلف المحافظات على نطاق الجمهورية كلها، وهذا واضح في الجداول المعلنة لقطع التيار، مؤكدا أن معدل انقطاع الكهرباء يكون بحد أقصى ساعة واحدة في اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حين صرح بذلك خلال المؤتمر الذي جمع بالدكتور طارق الملا، وزير البترول، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع معدلات درجات حرارة الطقس في الصيف.

متابعة مجلس الوزراء لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال

كان مجلس الوزراء، شدد على أن هناك متابعة مستمرة من لجنة إدارة الأزمات لخطة تنفيذ الأحمال، على نطاق الجمهورية بأكملها، مؤكدا أن هناك تقارير يومية يتم إعدادها لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال، والالتزام بغلق المحال التجارية والورش في المواعيد المعلن عنها.

وأعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الجمعة الماضيي، قطع التيار الكهربائي عن 36 منطقة بمصر الجديدة والحلمية، لمدة ساعة تبدأ من 10 مساءً وحتى 11 مساء، وذلك في إطار خطة تخفيف الأحمال.