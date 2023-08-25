تعيينات شركة الكهرباء.. آخر موعد للتقديم لوظائف 2023

كشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجموعة من الوظائف الخالية في العديد من التخصصات، ودعت راغبي الوظائف القيادية بالديوان العام، وعدد من المناطق التابعة لها في القاهرة والإسكندرية وغرب الدلتا والقناة ومصر الوسطي ومصر العليا التقدم بطلب يقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.

ودعت الشركة إلى ضرورة تقديم أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل عليه نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف» حتى 10 سبتمبر المقبل على عنوان الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومقرها حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة بجوار مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظائف شركة الكهرباء 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان الشروط العامة الواجب توافرها في المتقدمين لشغل عدد من الوظائف

- يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية مرفقا به ما يلي:

- 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين من غير العاملين بمجال الأمن ترفق صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

- للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم نتيجة تحليل المخدرات تثبت عدم التعاطي من إحدى الجهات المعتمدة طبقًا للقانون 73 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.

-إذا كان المتقدم للوظيفة من خارج الشركة المصرية لنقل الكهرباء يجب إرفاق موافقة مبدئية من جهة عمله.

-لا يجوز التقديم على أكثر من وظيفة.

-سيتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية.