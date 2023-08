عاصفة رعدية إعصارية تضرب أمريكا.. مصرع 3 وانقطاع الكهرباء عن 340 ألف (فيديو)

ضربت جولة أخرى من الطقس القاسي، ووصفه خبراء الأرصاد الجوية بـالعاصفة الرعدية الإعصارية، جنوب شرق ولاية ميشيجان الأمريكية، صباح اليوم، مما أدى إلى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة، وثلاثة تحذيرات على الأقل من الأعاصير، وتحذيرات من العواصف الرعدية، والمزيد من انقطاع التيار الكهربائي.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 340 ألف شخص في جنوب ولاية ميشيجان، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع مرور العواصف، كما تسببت العاصفة في انقلاب السيارات على الطريق السريع 96 في ويليامستون، وقال مسؤول في شرطة ولاية ميشيجان، رينيه غونزاليس، إن الفوضى التي حدثت على الطريق السريع 96 بالقرب من ويبرفيل بولاية ميشيجان، تسببت في احتجاز الأشخاص داخل السيارات.

I think God is pissed, because in other news, southeastern Michigan has a little bit of a storm going on…

وتسببت العاصفة، التي بلغت سرعة رياحها أكثر من 85 ميلاً في الساعة، في قلب السيارات وسقوط الأشجار وإغراق البلدات وتدمير المباني والمنازل، وجري الإبلاغ عن وقوع إصابات في مقاطعة كينت، إذ لقيت امرأة وطفلان حتفهم في حادث تحطم طائرة مائية، بحسب قناة Fox17.

Big time winds from a possible #Tornado in Comstock Park on the northside of Grand Rapids, Michigan earlier this evening.

وأصدرت شرطة الولاية تحذيرًا على تطبيق «إكس»: «تنبيه شديد للطقس: تم الإبلاغ عن أن إعصارًا يتجه شرقًا نحو ويبرفيل مع كرة من الحطام» داعيةً الجميع إلى توخي الحذر والاختماء داخل المنازل.

The storm is definitely upon us in Michigan.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: تظل مراقبة العواصف الرعدية الشديدة سارية في جنوب ميشيجان حتى الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي، ومن المتوقع أن تتجه العواصف جنوبًا إلى شمال أوهايو في الساعات القليلة المقبلة.