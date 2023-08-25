10 صور لـ أسما شريف منير في مهرجان القاهرة للدراما.. «دون شعر»

أطلت الفنانة والمذيعة أسما شريف منير من جديد بلوك خطف الأنظار خلال حضورها مهرجان القاهرة للدراما، إذ ظهرت وهي حليقة الرأس تماما بشعر أشقر قصير للغاية، لتفاجأ الجمهور مرة أخرى بلوك أسما شريف منير الجريء، مبررة ذلك بأن شعرها يتساقط بشدة وفشلت كل محاولات علاجه بالإضافة إلى أنها تعاني من الغدة الدرقية التي تسبب تلفا للشعر.

وظهرت أسما شريف منير بإطلالة خاطفة تمثلت في ارتداءها فستان مكون من قطعتين عبارة عن «توب وان شولدر بذراع واحد» و«جيب» مجسمة باللون روز جولد اللامع، ليكون ملائما مع حلق الشعر الذي فاجأت به الجمهور وهو ما جذب الأنظار نحوها بقوة.

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