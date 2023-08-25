المنشد بلال مختار يبدع في ابتهال «صلاة الله على المختار».. «فيديو»

تألق المنشد بلال مختار، في مدح سيدنا محمد– صلى الله عليه وسلم، وذلك خلال استضافته ببرنامج «مدد» المُذاع على شاشة «قناة الحياة» من تقديم الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، لينشد توشيحة نادرة من ألحان الشيخ سيد موسى، بعنوان «صلاة الله على المختار».

«مختار» ينشد «صلاة الله على المختار»

واستهل «مختار» أنشودته الدينية بهذا المطلع: «صلاة الله على المختار إمام الأنبياء الأبرار.. وقدوة الرسل الأحرار محمد كامل الأنوار وتسليما من الوهاب على طه النبي الأواب محمد صفوة الباري ونوره في الورى ساري».