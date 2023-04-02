إنشاد ديني وتنورة في سهرات رمضان الثقافية بالأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا بشهر رمضان، إذ نظم قصر ثقافة حاجر العديسات أمس سهرة رمضانية، وتضمنت محاضرة بعنوان "فضائل ليلة القدر" تناول خلالها وليد عبدالنعيم، فضل ليلة القدر.

وأعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي فضل وألقى قصيدة بعنوان "مولد الهدى"، والشاعر وليد الضوي ألقى قصيدة بعنوان "جناح مكسور"، كما أعد عرضًا فنيًا لفرقة الإنشاد الديني وألقى المنشد علي السعدي قصيدة "طال البعاد"، والمنشد علي سعدي قصيدة بعنوان" يا قميص الوعدي".

فيما قدم قصر ثقافة بهاء طاهر احتفالية استقبال شهر رمضان المبارك وتضمنت محاضرة عن "الصوم والعمل عبادة" أوضح الشيخ مدحت عبد الستار محمد واعظ بالأزهر الشريف أن العمل عبادة والاجتهاد والمثابرة والصيام بدون عمل لا قيمة فيه أنما الأيد التي تعمل كرمها الله لأنها تسعي إلي العيش الحلال، بجانب ذلك ألقى الشاعر يحيى بحر إنشاد متنوع في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعدت فقرة التنورة للفنان محمد سلامة، وذلك بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بالكرنك شمال الأقصر.

يشار إلى أن الفعاليات المقدمة تأتي ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة والإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بالأقصر برئاسة عماد فتحي، ونفذت بإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.