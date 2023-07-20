مظاهر احتفال المصريين بالعام الهجري الجديد.. حفلات إنشاد ديني ومجسمات

«طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع»، هكذا تبدأ الاحتفالات برأس السنة الهجرية، كل يحتفل بطريقته الخاصة وحسب طقوس المكان أو المحافظة، لتعم أجواء من الفرحة والبهجة بهذا اليوم، ومن أبرز هذه الاحتفالات هي إقامة حفلات الإنشاد الديني، التي يتفق عليها البعض، في حين هناك مظاهر أخرى للاحتفال.

احتفالات مختلفة بالسنة الهجرية

وتعليقًا على ذلك، قال محمد هشام، ابن مركز إسنا بمحافظة الأقصر، إن ليلة رأس السنة الهجرية، لها طابع خاص في الاحتفال بها، «بنحتفل برأس السنة الهجرية زي أي مناسبة دينية بتعدي علينا وفيه عائلات بيبقى ليها احتفالات خاصة بتبقى الناس كلها مستنياها كل سنة» وفق تعبيره.

«قبل ليلة رأس السنة الهجرية بيوم نبدأ نفرش الصوان لحلقات الذكر والإنشاد الديني لحد الفجر، ومن الساعة 7 الصبح يجي الطباخ عشان الناس اللي هتتعشى خاصة لو جايبين منشد مشهور بتجيله البلاد اللي حوالينا مش بس بلدنا «هكذا عبر «محمد» خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن الكبار والصغار يشاركون في مظاهر الاحتفال برأس السنة الهجرية.

احتفالات الأطفال برأس السنة الهجرية

وتابعت هايدي السيد، مسؤولة عن إحدى الحضانات بكفر الشيخ، أنها اعتادت على الاحتفالات الدينية وسط طلابها الصغار بمجسمات تناسب الاحتفال، وهذا ما فعلته مع أطفالها الطلاب للاحتفال برأس السنة الهجرية، «احنا دايما متعودين على الاحتفالات المختلفة وآخرها السنة الهجرية عملنا مجسمات على شكل الغار وجمال تسير وقت الهجرة وأطفال بتغني طلع البدر علينا وقت الاستقبال» حسب تعبيرها، موضحة أنها تريد أن يعيش الاطفال وسط القصص الحقيقية بشكل تمثيلي حتى لا ينسوها أبدا.