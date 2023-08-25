رابط تسجيل جواز السفر السوري الجديد.. فوري ويستخرج خلال يوم واحد فقط

بدأت إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، إصدار جوازات السفر الجديدة، المزودة بشريحة إلكترونية متطورة، وظهرت صور جواز السفر السوري الإلكتروني الجديد، الذي يأتي على شكل دفتر ورقي تقليدي، ولكنه يتضمن شريحة إلكترونية تحتوي على معلومات وتفاصيل حامل الجواز.

معلومات عن جواز السفر السوري الجديد

ويأتي هذا التحديث في إطار تحسين التقنيات وتعزيز الأمان في مجال وثائق السفر، حيث تعمل الشريحة الإلكترونية على تخزين المعلومات بشكل آمن، مما يعزز من سهولة التحقق من هوية حامل جواز السفر السوري الجديد ويسهم في تسهيل عمليات السفر والتنقل بكل أمان ويسر لحاملي جوازات سفر دولة سوريا.

وتشمل المعلومات المخزنة على شريحة جواز السفر السوري الجديد، عناصر متقدمة، منها بصمة العين وبصمة الأصابع، بالإضافة إلى الشكل الرقمي للوجه، حيث يقوم هذا الشكل بقياس المسافات بين مختلف ملامح الوجه، مثل المسافة بين العينين وعرض الفم والمسافة بين الأنف والذقن.

مميزات جواز السفر السوري الجديد

كما يحتوي جواز السفر السوري الجديد، على صورة مطبوعة بتقنية الليزر، ما يمكّن المطارات من تحميل بيانات المواطن السوري بسرعة وفعالية خلال دقائق، مما يقلل من وقت الانتظار ويسهل إجراءات التفتيش والتحقق.

رابط التسجيل في جواز السفر السوري الجديد 2023

وتم تحديد المنصة الإلكترونية كطريقة وحيدة، لتقديم الطلبات من قبل المواطنين داخل سوريا، ويمكن القيام بذلك من خلال الرابط (من هنـــــــــــــا).

بيانات جواز السفر السوري الجديد

وتتم طباعة المعلومات الهامة لجواز السفر السوري الجديد على صفحة بيانات جواز السفر، ويتم تكرارها على الأسطر المقروءة آليا وتخزينها في الشريحة، وتُستخدم البنية التحتية للمفتاح العام «PKI» لمصادقة البيانات المخزنة إلكترونيا في شريحة جواز السفر، مما يجعلها مكلفة وصعبة التزوير عندما يتم تنفيذ جميع آليات الأمان بشكل كامل وصحيح.