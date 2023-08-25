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مسجدان بكفر الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

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كتب - مصطفى عنز
06:54 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
المسجد الكبير ومسجد المرسي

المسجد الكبير ومسجد المرسي

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حصول المسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسي بمدينة بيلا، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده 4 مساجد على مستوى المحافظة حتى الآن.

شهادة ضمان الجودة والاعتماد

وأكد «بسيوني»، أنّ المسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسي بمدينة بيلا، من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، وهما ثالث ورابع مسجد في محافظة كفر الشيخ يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه بمدينة بلطيم.

وقدم «بسيوني»، التهنئة للقائمين على المسجدين لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة، موجهاً الشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك لجهوده في نشر الدعوة وإعمار بيوت الله.

إعادة تقييم وضع وأداء المساجد

جدير بالذكر أنّ شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى، من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوى، على أنّ يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل 3 سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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بقلم كتب - مصطفى عنز