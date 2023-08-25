«الأوقاف» تفتتح 31 مسجدا في 11 محافظة اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 31 مسجدا في عدة محافظات، بينها 13 مسجدا جديدا أو إحلال وتجديد، و18 مسجد صيانة وتطوير، وبهذا تكون وزارة الأوقاف افتتحت 118 مسجدا على مستوى الجمهورية، منذ 7 يناير الماضي.

مساجد الإحلال والتجديد

وتضمنت المساجد التي تفتتحها وزارة الأوقاف اليوم ما يلي:

مديرية أوقاف الإسكندرية

- مسجد الرحمة - قبلي صرف 3– بنجر برج العرب.

مديرية أوقاف قنا

- مسجد الرحمن – نجع الحجر – أولاد عمرو.

مديرية أوقاف المنوفية

- مسجد عبد الدايم – بلمشط - منوف.

- مسجد سيدي محمد الرومي – قرية مؤنسة - أشمون.

مديرية أوقاف سوهاج

- مسجد عمرو بن العاص – أولاد سالم – دار السلام.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- مسجد الهمة البحري – قرية الهمة - بيلا

- مسجد التقوى – قرية 17 الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف الفيوم

- مسجد أباظة البحري – وليدة - سنورس

مديرية أوقاف البحيرة

- مسجد رجب حسن – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

- مسجد الجبرسية القبلي – قرية الخوري البحرية – أبو المطامير

- مسجد عزبة صيام – حفص - دمنهور

مديرية أوقاف الشرقية

- مسجد الرحمة السعادنة – أم عجرم

- مسجد النصر – القطايع – ديرب نجم

مساجد الصيانة والتطوير

أما عن مساجد الصيانة والتطوير، فوصل عددها إلى 18 مسجدا، وهي:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

- مسجد التوحيد – المنشية الجديدة – سيدي سالم شرق

مديرية أوقاف الغربية

- مسجد عبد الحليم خليفة – قرية بلشاي – كفر الزيات

مديرية أوقاف الدقهلية

- مسجد الناصر بالتمد الحجر - السنبلاوين

- مسجد الكبير – قرية سللنت – المنصورة

- مسجد أبو النور – ميت غمر

- مسجد 6 أكتوبر - المنصورة

- مسجد ناشد الكبير – منشية عبد الرحمن – دكرنس

- مسجد أولاد صقر – كفور العرب - طلخا

مديرية أوقاف سوهاج

- مسجد آل البهاجرة – قرية الحوفة – عوامر بحري –مركز جرجا

- مسجد التقوى – قرية أولاد إسماعيل - المراغة

- مسجد حسان بن ثابت – الشباتية- مركز سوهاج

مديرية أوقاف أسيوط

- مسجد أبو ذر الغفاري – سرواه - منفلوط

- مسجد السلام – المحمودية - ديروط

مديرية أوقاف القاهرة

- مسجد الأقمر – شارع المعز - الجمالية

مديرية أوقاف قنا

- مسجد عمر بن الخطاب – نجع الزاملي – البراهمة - قفط

- مسجد آل جفال – حجازة قبلي - قوص

- مسجد الكبير – العبايشا - قوص

مديرية أوقاف المنيا:

- مسجد زلوم – دلجا – دير مواس