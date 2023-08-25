«الأوقاف»: بدء الدراسة في مراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة 16 سبتمبر

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن بدء الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية لإعداد الدعاة ومحفظي القرآن الكريم في 16 سبتمبر المقبل، على أن يتم استمرار فتح باب القبول حتى نهاية الشهر، لفتح الباب أمام أكبر عدد للالتحاق بتلك المراكز دون التقيد بسن وإلغاء شرط سن الستين.

استمرار القبول في مراكز الثقافة الإسلامية

وقال وزير الأوقاف لـ«الوطن»، خلال اللقاء الدعوي مع أئمة ومشايخ القليوبية على هامش مشاركته باحتفالية محافظة القليوبية بعيد القومي الـ155، والتي تأتي في ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن حق أي راغب في الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية أن يتقدم دون التقيد بشرط السن طالما المتقدم يريد تحصيل العلم وقادرا على الدراسة والحضور لخدمة الدعوة الإسلامية.

تطوير مناهج الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية

وأضاف وزير الأوقاف، أنه جرى تطوير مناهج الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية في مجالات إعداد الدعاة ومحفظي القرآن لتقديم دراسة دعوية متكاملة، موضحا انطلاق مشروع إنارة المساجد الكبرى بالطاقة الشمسية النظيفة، والبالغ عددها 33 مسجدا بمحافظة الوادي الجديد، كمرحلة أولى، وجار إعداد خطة لدخول 50 مسجدا جديدا ضمن المشروع، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للتحول للطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مطالبا مديري إدارات الأوقاف بالقليوبية بتحديد المساجد الكبرى لدخولها ضمن المشروع الجديد، وتشجيع رجال الخير والمحافظة على المساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

تطوير وافتتاح 10500 مسجد

وكشف «جمعة» أن الوزارة نجحت في السنوات الأخيرة، وخاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تطوير وافتتاح 10500 مسجد، تم رفع كفاءتها بصورة غير مسبوقة بجهود من الوزارة بالإضافة إلى الجهود الذاتية، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة في هذا الأمر تقوم على الاهتمام بالرؤية البصرية والحضرية ورفع كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع مساجد الجودة والتي تنقسم إلى 3 فئات «أ - ب - ج».

نظافة أسطح المساجد

ووجه الوزير بضرورة العناية التامة بنظافة أسطح المساجد، مشيرا إلى أن المسجد الذي سيمنح الجودة من الفئة (أ)، سيصدر له قرار ضم كلي فورا حتى لوكان غير مضموما للوزارة، مطالبا مسؤولي الأوقاف بالاهتمام بالوجه الحضاري للمساجد من خلال التصوير الدقيق لتحويلها كواجهة للمحافظة، في إطار تشكيل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدا أن نظافة المساجد وأركانها الأسطح الخاصة بها جزء هام من تصدير الوجه الحضاري للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة بدأت في إنتاج 4000 زي موحد لعمال المساجد في إطار النظر بعين الإنصاف لهذه الفئة، داعيا أصحاب الخير بالتعاون مع المديريات والإدارات لتشجيع الجهود الذاتية في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه جار التعاقد على إنتاج 30 ألف عمامة من أجود الأنواع والأصناف لتوزيعها على الأئمة والمشايخ بالمحافظات.

وتابع أنه تم توفير 51 مليون شنطة مواد غذائية، مقسمة بين الأوقاف والتضامن، حيث تم توفير 25 مليون شنطة من وزارة الأوقاف، و26 مليون شنطة من وزارة التضامن الاجتماعي، بقيمة 2500 طن سلع مواد غذائية، لتوزيعها مجانا على الأسر الأولى بالرعاية، حيث سيتم بدء التوزيع خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف وحتى احتفالات انتصارات أكتوبر، منها 100 طن حصة محافظة القليوبية، بواقع 511 ألف شنطة مواد غذائية، مع استمرار توزيع صكوك الأضاحي بكمية 250 طن لحوم توزع حتى احتفالات أكتوبر.

وأوضح الوزير، استمرار العمل بصكوك الإطعام طوال أيام العام دون التقيد بأية مناسبات، مشيرا إلى استمرار المبادرة هذا العام حتى 31 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن 100 ألف أسرة بالقليوبية استفادت من مشروع صكوك الأضاحي، حيث وصل إجمالي ما تم تسليمه للمحافظة 100 طن خلال عام وشهر ضمن حصة اللحوم للمحافظة.