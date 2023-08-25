تطورات الحالة الصحية لوالدة منة عرفة بعد تعرضها لوعكة صحية

مازالت والدة الفنانة منة عرفة تتواجد في العناية المركزة في حالة صحية مستقرة حسبما أكد مصدر مقرب من ابنتها لـ«الوطن».

منة عرفة تكشف تفاصيل حالة والدتها

وكانت كشفت منة عرفة منذ ساعات قليلة تعرض والدتها لوعكة صحية أدت إلى دخولها العناية المركزة في أحد المستشفيات ولم تكشف حتى الآن أي تفاصيل عن الحالة الصحية لوالدتها.

وكتبت منة عرفة عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «فضلاً وليس أمرا أرجوكم الدعاء بالشفاء العاجل لأمي في العناية المركزة».

آخر أعمال منة عرفة

وكان آخر أعمال الفنانة منة عرفة فيلم «شريط 6»، بطولة خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، وياسر الطوبجي، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: وفاء عامر والفنان طارق عبد العزيز والفنان سليمان عيد وهبة عبد الغني ووائل عبد العزيز وأحمد سعد، وعمرو وهبة وآخرون، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.