فرصتك باقية.. كليات ومعاهد متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة أدبي وعلمي

يبحث طلاب الثانوية العامة 2023 عن الأماكن الشاغرة في كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي وعلمي وذلك بالتزامن مع أيام تنسيق المرحلة الثالثة في المحافظات، ونكشف في السطور التالية عن الكليات المتاحة وفقا لوزارة التعليم العالي.

إذ جاءت الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية من الكليات والمعاهد على النحو الآتي:

كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة الأدبية

تربية نوعية موسيقية بورسعيد

تربية رياضية بنات العريش

تربية نوعية موسيقية مطروح

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية موسيقية حلوان

الفني التجارى بالعريش

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية فنية أسوان

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية بنين مطروح

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية رياضية بنات السويستربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية المنصورةتربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

شعبة التجارة

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية

المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

المعهد العالي للعلوم الادارية بلقاس دقهلية نظم معلومات - المعهد العالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة-المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة-المعهد العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه-المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا-معهد السويس لنظم المعلومات الإداريةالفني التجارى بدمياط-معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وإدارة أعمال

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم - معهد عالي خدمة اجتماعية بكفر صقر شرقية-معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط - المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر - المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج - المعهد العالي للعلوم الادارية ببنى سويفالمعهد العالي للغات بالمنصورة-الفني للفنادق قنا-الفني للفنادق الإسكندرية -المعهد العالي للغات بأسوان-المعهد العالي خدمة اجتماعية بنها-العالي للغات بمصر جديدةتربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

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كليات ومعاهد تنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العملية

وجاءت المعاهد والكليات الشاغرة للشعب العلمية على النحو الآتي:

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