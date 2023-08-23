البابا تواضروس يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات في الإسكندرية (صور)

كرم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، متفوقي الإسكندرية من أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة، بعد عملية التسجيل التي تتم واختيار الأوائل بنظام إلكتروني عقب كتابة البيانات كاملة وبشكل صحيح.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية والأنبا إيلاريون أسقف قطاع غرب والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، والقمص إبرام اميل الوكيل البابوي، ولفيف من كهنة الكاتدرائية المرقسية.

صورة تذكارية للمكرمين مع البابا تواضروس الثاني

وبدأت مراسم التكريم بصورة جماعية جمعت البابا تواضروس الثاني برفقة الطلاب المكرمين والأساقفة والخدام المسؤولين، فيما انطلقت صلوات العشية التي تبعها تكريم كل طالب على حدة، بينما يلقى البابا عظته الأسبوعية بعد ذلك.

تكريم أوائل الثانوية والشهادات المعادلة والدبلومات

وقال القمص إبرام إميل، وكيل البابا تواضروس الثاني في الإسكندرية، إن قداسة البابا أعتاد على تكريم أوائل الفئات الدراسية في حدث سنوي الذي تقيمه بطريركية الكرسي المرقسية كل عام، إلا أن الاحتفال جرى تقسيمه، حيث جرى تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية اليوم، على أن يتم تكريم خريجي الكليات والدراسات العليا في يوم يحدد لاحقا.

وأضاف إميل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى تكريم 70 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة، وأوائل لشهادات الأجنبية الموازية للثانوية العامة IG- American، وأوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين علي 99% فيما فوق، وأوائل الدبلومات الفنية والزراعية والصناعية بالإسكندرية اليوم بيد البابا تواضروس الثاني.