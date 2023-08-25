المستندات المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة حلوان الأهلية
كتب:
أحمد أبوضيف
05:46 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
جامعة حلوان الأهلية
أعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023، المرشحين للجامعة الأهلية للعام الجامعي 2023/2024، الذي سددوا المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.
ويمكن للطلاب تقديم المستندات الآتية، في الموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب) وهي:
1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني/ صفحة الطالب).
2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور (لا يعتد ببيان النجاح/بيان الدرجات بأي حال من الأحوال).
3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.
4- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب+ 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري).
5- نموذج 2 جند مختوم+ نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم+ 2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).
6- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.
7- عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.
8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية+ صورة.
9- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.
10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.
وأعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن ملاحظات هامة جدا لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين بالجامعة، وهي:
1- لا يعتبر الطالب مقبولا بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على أصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية (علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي) وسداد المصروفات الغدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.
2- يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب، ولا يتم استلام أوراق الطلاب غير المحدد لهم موعدا على الموقع بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.