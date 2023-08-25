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المستندات المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المرشحين لجامعة حلوان الأهلية

كتب:

أحمد أبوضيف
05:46 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية العامة المصرية 2023، المرشحين للجامعة الأهلية للعام الجامعي 2023/2024، الذي سددوا المصروفات الإدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

ويمكن للطلاب تقديم المستندات الآتية، في الموعد الذي سيتم تحديده لهم على موقع التقديم الإلكتروني (صفحة الطالب) وهي:

1- استمارة طلب الالتحاق بالجامعة (تطبع من على موقع التقديم الإلكتروني/ صفحة الطالب).

2- أصل شهادة الثانوية العامة ذات العلامة المائية + 3 صور (لا يعتد ببيان النجاح/بيان الدرجات بأي حال من الأحوال).

3- عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

4- أصل شهادة ميلاد الرقم القومي للطالب+ 3 صور (وبالنسبة للطلاب الذكور يتم إحضار أصل شهادة ميلاد الرقم القومي المدون بها الرقم الثلاثي العسكري).

‏5- نموذج 2 جند مختوم+ نموذج 6 جند أو 7 جند مختوم+ 2 طابع شهيد من البوستة للطلاب الذكور).

‏6- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الامر.

7- عدد 6 صور شخصية ذات خلفية بيضاء.

8- أصل إيصال السداد للمصروفات الإدارية والقسط الاول من المصروفات الدراسية+ صورة.

9- شهادة الحافز الرياضي للطلاب الحاصلين على حافز رياضي.

10- حافظة بلاستيك شفافة بكبسونة.

وأعلنت جامعة حلوان الأهلية، عن ملاحظات هامة جدا لجميع طلاب الثانوية العامة المصرية 2023 المرشحين بالجامعة، وهي:

‏1- لا يعتبر الطالب مقبولا بشكل نهائي إلا بعد مراجعة الحد الأدنى للقبول بالكلية (سنة حصوله على الثانوية العامة) على أصل شهادة الثانوية العامة واستيفاء شرط الشعبة العلمية (علمي علوم /علمي رياضيات / أدبي) وسداد المصروفات الغدارية والقسط الأول من المصروفات الدراسية.

2- يتم استلام أوراق الطلاب (الملف) وفقا للموعد المحدد له على الموقع /صفحة الطالب، ولا يتم استلام أوراق الطلاب غير المحدد لهم موعدا على الموقع بأي حال من الأحوال مهما كانت الظروف.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.