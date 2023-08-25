أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها للعام الجامعي 2023-2024 والمقرر انطلاقها في 3 سبتمبر المقبل حيث يستطيع الطلاب الجدد تسجيل بياناتهم ورسوم الكشف ضمن إجراءات القبول بكليات الجامعة تستعرض «الوطن»مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها للعام الأكاديمي 2023-2024 ورابط التسجيل بعد تسديد الرسوم المقرر

رابط التسجيل الإليكتروني ومواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الحيزاوي القائم يأعمال رئيس جامعة بنها ل«الوطن» أنه من المقرر بدء مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها على الطلاب المستجدين للعام الاكاديمي 2023/2024 اعتبارا من الاحد الموافق 3 سبتمبر المقبل وذلك من خلال الرابط التالي من هنا http://mis.bu.edu.eg/benha_new/Registration

استعدادات الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس الجامعة أن جرت الاستعدادات لاستقبال المقيدين بالفرق الأولي في مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها والتي تنطلق 3 سبتمبر المقبل حيث يستطيع الطالب اعتبارا من هذا الموعد التسجيل للكشف وسداد الرسوم المقررة عن طريق فوري والتحصيل الإليكتروني للجامعة والتقدم للإدارة الطبية لإجراء الكشف حيث يتم حاليا الإعداد بجداول استقبال الطلاب من خلال تحديد ايام لكل كلية من كليات الجامعة.

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه تقرر تشكيل لجان لتوفير كافة سبل الراحة خلال الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات التي تواجههم مع الالتزام بكافة الإجراءات والارشادات الخاصة بالأمن والسلامة والمعايير الوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب.

وأضاف الجيزاوي أنه جرى إعداد 15 عيادة طبية على مستوى جامعة بنها لاستقبال المتقدمين في مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة بنها وتوقيع الكشف الطبي عليهم جري تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة