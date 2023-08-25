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تأثير تجمع «بريكس» وتحركاته كبديل للهيكل الاقتصادي الغربي

كتب:

محمد عزالدين
09:36 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
بريكس

بريكس

استعرض «إنفوجراف» تأثير تجمع «بريكس» وتحركاته كبديل للهيكل الاقتصادي الغربي، إذ يبلغ رأس مال التجمع حوالي 200 مليار دولار، يتم تقسيمها إلى 100 دولار كرأس مال لبنك «بريكس الدولي للتنمية»، والبقية من نصيب صندوق الاحتياطي النقدي، كما أن بنك «بريكس» هو بنك لأعضاء مجموعة «بريكس» فقط، وميزانيته 50 مليار دولار، تقسم على كل دولة من الدول الخمس، لتدفع كل دولة 10 مليارات دولار.

ويُعد تكتل «بريكس» نموذجا لتجمع اقتصادي للدول ذات الاقتصادات الصاعدة، فوفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي، فإن نسبة إسهام دول «بريكس» في نمو الاقتصاد العالمي تجاوز 50%، وأصبح إجمالي اقتصاداتها يمثل 23% من إجمالي الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت حصتها في التجارة الدولية إلى 16% حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية لدول مجموعة «بريكس» أن إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة قد وصل إلى نحو 17 تريليون دولار.

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بقلم محمد عزالدين