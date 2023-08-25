«الأحرار الاشتراكيين»: انضمام مصر لـ«بريكس» خطوة كبيرة لتحسين الاقتصاد

أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يعد خطوة كبيرة في مسار رفع مستوى الأداء الاقتصادي وتعظيم القدرات التي من شأنها مواجهة التحديات المتغيرة سواء كانت اقتصادية أو سياسة أو اجتماعية بمفهوم شامل يحقق مصالح الدولة المصرية في إطار رسم خريطة تكتلات اقتصادية لدول قوية لمواجهة سيطرة الدولار على المشهد الاقتصادي العالمي وتحقيق مزايا جديدة للدول الأعضاء في «بريكس».

انضمام مصر لتجمع بريكس

وأضاف «درويش» في بيان، أن اختيار مصر يؤكد نجاح الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة التي يترتب عليها تقدم مصر اقتصاديا وقدرتها على المضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع وتعطي آمالا وأحلاما جديدة لرفع مستوى دخول الأفراد والقضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة والتضخم، وأن مصر أصبحت تمتلك أصولا ثابتة يمكن من خلالها تحقيق الهدف المطلوب لتعظيم الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلى أن الرئيس السيسي يستحق الإشادة والثناء لأنه هو من خطط ونفذ ببراعة القائد الذي يمتلك الحكمة والقرار الصائب في توجيه الدفة إلى ما يحقق آمال الشعب المصري وإعلاء مصالح الدولة العليا، وموافقة البريكس لم تكن ضربة حظ أو عشوائية، إنما لعلم دول مجموعة البريكس بقدرة مصر على الاندماج وتحقيق ما تبغيه المجموعة من أهداف لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية وأهمية مواجهة الفجوات الدولارية التي أثرت سلبا على الكثير من الدول وأرهقت الاقتصاد بها، مما أدى إلى سقوط هذه الدول في فخ التضخم، وهو ما يعني انهيار العملات الوطنية أمام الدولار وضعف القوى الشرائية وتأثر الدول النامية بهذه المتغيرات.

جهود الرئيس السيسي للانضمام للبريكس

من جانبه أثنى حزب الأحرار الاشتراكيين على جهود الرئيس السيسي بشأن انضمام مصر إلى دول البريكس، كما أكد، في بيان سابق، دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة.