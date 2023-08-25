بلومبيرج: بايدن سيدفع كييف إلى المفاوضات مع روسيا خلال حملته الرئاسية

أفادت وكالة «بلومبيرج»، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يدفع أوكرانيا إلى إجراء مفاوضات مع روسيا، خلال حملته الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، العام المقبل.

عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة

ونقلت بلومبيرج، عن مسؤولين أوروبيين: «قد ينتهي الأمر بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى محاولة دفع أوكرانيا إلى المفاوضات، بسبب عدم إحراز تقدم ملموس في ساحة المعركة، عندما تشتعل الحملة الرئاسية العام المقبل».

وأكد المسؤولون الأوروبيون، أن الدعم المستمر لأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يبقى في غاية الأهمية، لأن أوروبا ليس لديها إمكانات عسكرية كافية لدعم القوات الأوكرانية بمفردها.

وأضافت الوكالة الأمريكية، أن موسكو أعلنت مرارا أنها مستعدة للمفاوضات، لكن أوكرانيا فرضت حظرا على التفاوض على المستوى التشريعي، وتزعم كييف أن السلام لا يمكن تحقيقه إلا بشروط كييف وعودة أراضي الدولة إلى حدود عام 1991.