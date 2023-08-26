سعر الذهب اليوم السبت 26- 8- 2023.. عيار 21 يسجل 2275 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم السبت 26- 8- 2023، في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، استقرارا ملحوظا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل 2275 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن سعر الذهب اليوم السبت 26- 8- 2023 في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، نرصد لكم في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 2600 جنيه، وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 استقرارا، إذ سجل نحو 2383 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

يزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر الجرام اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، عند 2275 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، إذ سجل نحو 1950 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 استقرارا أيضا، إذ سجل نحو 1517 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 26- 8- 2023، استقرارا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 18200 جنيه للشراء.