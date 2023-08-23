تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-8-2023.. كم يبلغ عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في محلات الصاغة المصرية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2270 جنيهًا متراجعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة مع أسعار التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، وبورصة الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في محلات الصاغة المصرية، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2594 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2270 جنيهًا، مقارنة مع 2275 في تعاملات أمس الثلاثاء بتراجع 5 جنيهات في الجرام.

سعر الذهب عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1946 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1513 جنيهًا، وسعر عيار 12 نحو 1297 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 18160 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.