أسعار الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر، استقرارا، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم حسب التحديث الأخير المُعلن من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2617 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يدخل في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2290 جنيهاً للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار المنتشر داخل السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1963 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1527 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2399 جنيها للشراء، وذلك قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 18320 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية، ويزن 8 جرامات من عيار21.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في المحلات اليوم وفقاً لسعري المصنعية والضريبة ويضيفهما التاجر على سعر المشغولات الذهبية أو السبائك.