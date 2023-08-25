تعرف على حجم وتأثير تجمع «بريكس» في الاقتصاد العالمي

تتميز مجموعة دول «بريكس» بأنها تمثل حوالي 40% من سكان العالم، و16% من التجارة، وحوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها محركا اقتصاديا بالغ الأهمية.

ويستحوذ أعضاء التكتل الخمس، على ما يقارب الـ26% من الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي، وهي النسبة التي من المتوقع أن تصل إلى 33% بحلول عام 2030، فإن إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي المشترك لدول المجموعة، يقدر بحوالي 4 تريليون دولار أميركي، كما أن التكتل يساهم بحوالي 16% من الصادرات العالمية، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات.

ويُعد التكتل متميزا ديمغرافيا، إذ يبلغ إجمالي عدد سكان دول التكتل 2.88 مليار شخص، أي حوالي 41% من سكان العالم، وتغطي مساحة الدول الأعضاء نحو 40 مليون كيلو متر مربع، أي ما يُعادل 26% من إجمالي مساحة دول العالم.