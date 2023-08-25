اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «العلمين.. جدة.. بيروت» الفن والإبداع

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «العلمين.. جدة.. بيروت» الفن والإبداع

- الفنانون المصريون يبدعون محليا وعربيا وليلة أسطورية فى مهرجان القاهرة للدراما

- «المتحدة» تُكرّم اسم الشيخ صالح كامل لإسهاماته فى الدراما.. و«الفخراني»: ما ينفعش نحتفل بـ60 عاماً للدراما دون الاحتفاء بعادل إمام

- «جعفر العمدة» يسيطر على جوائز الجمهور.. وماجد الكدواني أفضل ممثل.. ومنى زكى أفضل ممثلة

هالة صدقي تحصد جائزة عن دور «صفصف».. والمكرمون: شكراً لـ«المتحدة» على جهودها

- نجوم مصر يتألقون محلياً وعربياً.. عمرو دياب قدم حفلاً أسطورياً فى بيروت ونجوم الأغنية يبهرون الجميع فى جدة.. واحتفاء بـ«أنغام وشيرين وشنودة»

- «مدبولي»: استراتيجية للنهوض بقطاع السيارات

- رئيس الوزراء يطالب «رابطة مصنّعى السيارات الأفريقية» بموافاة الحكومة بالحوافز المطلوبة لإقامة المصانع بمصر

- «الوطنية للانتخابات»: نستعد لـ«الاستحقاق الرئاسى» بمراجعة التجهيزات اللوجيستية

- «هنوصلك».. خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

- 5 آلاف متطوع يعملون بالتعاون بين «التضامن» والجمعيات الأهلية

- استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات و«الوزارة»: نستهدف مليوناً أخرى

- المتطوعون: نحصر البيانات ونمر على المنازل لتوعية الأهالى بفوائد الحملة

- الجمع بين معاشين والإعفاء الجمركى أبرز المزايا.. ومكاتب فى 16 محافظة

- المنتخب و«القطبان»

- «فيتوريا» يستعد للإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب واتحاد الكرة يترقب «الحكام»

- رسائل خاصة من «كولر» لـ«محسن ونيدفيد وعاشور وسليم»

- «حمدى» يطلب اللعب للمقاولون «محمود وشبانة وعلاء» خارج الزمالك والتمسك ببقاء «روقا وعمرو»

- مستشار الرئيس حول «متحور كورونا»: «الموجات الشديدة لن تعود»

- «تاج الدين»: زيادة الإصابات بالفيروسات التنفسية فى الشتاء طبيعية.. والمتحور الجديد أكثر انتشاراً

الصفحة الثانية

- «الجزار»: بدء تسليم وحدات الإسكان المتميز ودار مصر بدمياط الجديدة 3 سبتمبر

- «عبدالمقصود»: الانتهاء من منظومة الدفع لنفق سيارات ربوة أكتوبر الجديدة

- «الصحة»: إجراء 1885 عملية فى «العيون» بـ«قوائم الانتظار»

- «عبدالغفار»: تقديم الخدمة لـ381 ألف متردد على مستشفيات الحميات خلال يوليو الماضى

- «تحيا مصر» ينظم قافلة «حماية» للأوْلى بالرعاية فى الأقصر

- «عبدالفتاح»: توزيع مواد غذائية وبطاطين وأجهزة كهربائية ومستلزمات منزلية على المحتاجين

- «الهجرة» تدعو المفوض الأرمينى لتفقد جهود التنمية

- «سينانيان»: متحمس للاستثمار بمصر بعد تطوير قطاعات التكنولوجيا والسياحة

- «المالية»: انضمام مصر لـ«بريكس» يُعزز الفرص الاستثمارية والتصديرية

- «البيئة»: تدشين أول دفعة بضائع صينية موفّرة للطاقة لـ«شرم الشيخ»

- «فُسحة اقتصادية».. مواطنون يحتفلون بانطلاق «مهرجان القلعة»

- «ياسمين» تصر على الحضور للعام الثالث.. و«آلاء» تنتظر حفل عمر خيرت.. و«الشاذلى» يعشق حفلات «التهامى»

الصفحة الثالثة

- «العلمين.. جدة.. بيروت» الفن والإبداع

- ليلة أسطورية فى مهرجان القاهرة للدراما.. مصر تُكرم مبدعيها

- «جعفر العمدة» يسيطر على جوائز الجمهور.. وماجد الكدوانى أفضل ممثل.. ومنى زكى أفضل ممثلة

هالة صدقى تحصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دور «صفصف»

«المتحدة» تكرّم اسم الشيخ صالح كامل تقديرا لإسهاماته فى الدراما المصرية

تكريم لبنى عبدالعزيز عن مسيرتها.. و«الفخرانى»: ماينفعش نحتفل بـ60 عاماً للدراما دون الاحتفاء بـ«عادل إمام»

الصفحة الرابعة

- المكرّمون بـ«القاهرة للدراما»: شكراً لـ«المتحدة» على جهودها لخروج المهرجان بشكل مشرف لمصر

- «الكدوانى»: تكريمى له معزة خاصة لأنه جاء من بيتى.. و«منة»: بلدنا كرّم مبدعيه.. و«صادق»: ختام مميز لمشوارى

- أشرف سالمان: «نؤمن بأن تطور البلد يأتى من تطور الفن»

- «لو عاوزين تعرفوا تاريخ مصر اتفرجوا على فنها».. الريادة وتشكيل الوعى شعارها

- عمرو الفقى: إسهامات الشيخ صالح كامل فى الفن المصرى كبيرة

- «الصاوى»: قوة مصر فى مبدعيها وفنانيها وشكراً للشركة المتحدة.. و«لبلبة»: فننا كان وسيظل فى المقدمة

-علا الشافعي: الموسم الدرامي كان مميزا.. واختيار «العلمين» لاستضافة «المهرجان كان موفقا»

الصفحة الخامسة

- الفنانون المصريون يسحرون الجمهور المصرى والعربى

- عمرو دياب يتألق فى بيروت.. و«خيرت ومنير وحكيم» يبهرون الضيوف العرب فى مهرجان العلمين.. والحفلات «كاملة العدد»

- نجوم الأغنية المصرية يتألقون فى حفلات جدة واحتفاء خاص بأنغام وهانى شنودة بالمملكة

- الفن يعيد الأشقاء العرب لأحضان «أم الدنيا» حفلات فى الخارج ومهرجان فى الداخل

- نقاد: الفن قوة مصر الناعمة التى لا تنضب أبداً

- «الشناوى»: ذائقة الجمهور العربى محبة دائماً للفن المصرى.. و«الحكيم»: ماركة مسجلة بالإبداع فى الخارج.. و«فوزى»: الفنان المصرى أعلى شعبية وتأثيراً

- لبنانيون: عمرو دياب قدم حفلاً أسطورياً فى بيروت ووحّد الجميع بالزى الأبيض.. وسعودى: مصر دائماً ما كانت معقل الطرب الأصيل

الصفحة السادسة

- 5 آلاف متطوع يعملون بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسة «صناع الحياة»

- «هنوصلك» خدمات متكاملة لذوى الإعاقة

- «التضامن»: استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات.. ونستهدف مليوناً أخرى فى المرحلة الثالثة

- مشاركة 15 ألف رائدة مجتمعية ضمن «هنوصلك» فى 14 محافظة.. وغرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الفعاليات.. ومكاتب تأهيل متنقلة للوصول إلى المستفيدين

- معاون وزيرة التضامن: نستعين بجهود المتطوعين والرائدات المجتمعيات للتوعية بالحملة

- «سعدة»: تغطية 14 محافظة بالمرحلة التجريبية فى سبتمبر.. وبدء العمل بالقليوبية وسوهاج والسويس والإسماعيلية

الصفحة السابعة

- مسؤولو «الشرقية»: نصل للمستفيدين فى منازلهم للتسجيل

- إخصائيون: نستهدف تقديم الدعم النفسى لذوى الإعاقة

- متطوعو «صُنّاع الحياة»: مهمتنا حصر البيانات ومساعدة الأسر

- «عبدالعزيز»: المرور على المنازل وتوعية الأهالى بالحملة والفئات المستفيدة..

- «نوران»: استكشاف القرى والمستحقين وإرسال الاستمارات لمقر الوزارة.. وتسجيل «الإعاقات الحركية والبصرية» فى المرحلة الثالثة

- مدير التوجيه والتسجيل: الجمع بين معاشين والإعفاء الجمركى أبرز مزايا بطاقة الخدمات

- «خليل»: إعفاء ذوى الإعاقات الشديدة من الفحص المميكن.. ومكاتب متنقلة فى 16 محافظة ضمن المرحلة الثالثة

الصفحة الثامنة

- أماكنكم ليست محجوزة.. رسائل خاصة من «كولر» لـ«محسن ونيدفيد وعاشور وسليم».. ترحيب خاص من «كهربا» بالجدد.. و«حمدى» يطلب اللعب لـ«الذئاب»

- فرمان بلا رجعة.. «محمود وشبانة وعلاء» خارج الزمالك والتمسك بـ«روقا وعمرو» مع الفريق

- تحت التقييم.. «فيتوريا» يستعد للإعلان عن قائمة الفراعنة

- صراع الكبار.. أرسنال فى كمين فولهام.. مانشستر يونايتد تحت ضغط الجماهير أمام نوتينجهام

- وصدام مثير بين برايتون ووست هام بالدورى الإنجليزى