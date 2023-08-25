إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة بطريق وادي النطرون، في الكيلو 58 اتجاه العلمين، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق وادي النطرون

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى العلمين النموذجي مصابين حادث سيارة طريق العلمين وادي النطرون وننشر الأسماء والحالات وهم، محمد مختار عبد الحليم 4 سنوات، من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وهبة ربيع عبدالحكيم 39 سنة من الجيزة، تعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ومختار عبدالحليم حسن 44 سنة من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، ومنى مختار عبدالحليم 11 سنة، من الجيزة تعاني من كدمة بالوجه، وكدمات وسحجات بالجسم، ومحمود مختار عبدالحليم 15 سنة من الجيزة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ وتقديم الخدمات الطبية المتقدمة لهم حتي تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي العلمين وادي النطرون إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.