«القومي للمرأة» ينفذ المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب في 7 محافظات

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظات أسيوط، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد، الشرقية، الإسماعيلية، وبورسعيد، فعاليات المرحلة الثانية من فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان «بلدي أمانة»، التي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء مراكز المحافظات.

أهداف حملة طرق الأبواب

أوضح المجلس القومي للمرأة، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع في ظل الأزمات العالمية.

ولفت إلى أن ذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب

ومن الجدير بالذكر، أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»، بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، وسيجري تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.