«القومي للمرأة» يطلق حملة «بلدي أمانة» للتوعية بالمشروعات الكبرى

يواصل المجلس القومي للمرأة، تنفيذ الحملة الرابعة ضمن الفعاليات الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان «بلدي أمانة» بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، والتي استهدفت السيدات والرجال والأطفال، بقرى وأحياء ومراكز المحافظات.

دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس، وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوي لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة قيادات دينية «شيوخ وقساوسة» بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

مبادرة تنمية الأسرة المصرية

الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة» بدأت في 1 أغسطس 2023، وتستمر على مدار شهرين، ويتم تنفيذها بعدد من قرى مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.