مبادرة «سبيل» ضمن «حياة كريمة» تصل الجيزة.. توفر وجبات للأكثر احتياجا

تستكمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» الدور الذي تقوم به مبادرة «سبيل»، وهي المبادرة التي أطلقتها «حياة كريمة» بهدف توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظات والمناطق المختلفة، في إطار عملها على دعم المواطن المصري الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

أماكن تواجد مبادرة «سبيل» في الجيزة

وصلت مبادرة «سبيل» التابعة للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إلى محافظة الجيزة، وقامت «سبيل» بالتوجه تحديدا إلى المستشفيات.

وأوضحت مبادرة «حياة كريمة» في منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أسماء المستشفيات التي توجهت لها مبادرة «سبيل».

ووفقا لما نشرته «حياة كريمة» تواجدت مبادرة «سبيل» في كل من:

- مستشفى الهرم

- مستشفى الحوامدية العام

- شبرامنت المركزي

- أبو النمرس المركزي

مبادرة «سبيل»

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن مبادرة «سبيل» في مستشفيات محافظة الجيزة، جاءت تستهدف توفير وجبة غذائية متكاملة لأهالي المرضى المتواجدين معهم في تلك المستشفيات، بهدف دعمهم والتخفيف عنهم، كما أكدت المبادرة الرئاسية في منشورها، أن مبادرة «سبيل»، لن تكون مقتصرة في عملها وتواجدها على محافظة الجيزة والقاهرة فقط، بل أنه من المقرر أن تتواجد المبادرة في كافة المحافظة من أجل دعم الأهالي الأكثر احتياجا في كل مكان على مستوى الجمهورية.