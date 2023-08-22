«القومي للمرأة» يطلق ورش عمل للأئمة والقساوسة للقضاء على ختان الإناث

أعلن المجلس القومي للمرأة، اليوم، انطلاق فعاليات ورش العمل التي استهدفت عدد من القيادات الدينية، من الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية، خلال شهر أغسطس الجاري بمحافظة قنا، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لرفع الوعي بهذه القضية، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر.

تفاصيل ورش العمل

وتأتى ورش العمل تنفيذا لتوصية اللجنة المؤقتة «سفراء ضد الختان»، وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمى «جلسات الدوار»، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث.

استهداف القادة الدينيين

تجدر الإشارة الى أن ورش العمل تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين، من الأئمة التابعين لوزارة الاوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الارثوذكسية، ويتم تنظيمها بالتوازي في محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتستمر على مدار شهر.