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«الإسكان» تحدد مواعيد تسليم وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة

كتب:

محمد سامي الكميلي
12:51 ص | السبت 26 أغسطس 2023
وحدات سكن مصر

وحدات سكن مصر

أفادت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بموعد تسليم الدفعة الثانية من وحدات «سكن مصر» في القاهرة الجديدة بمنطقة أرض المعارض، إذ مقررا له الأحد 3 سبتمبر، حتى الأربعاء 13 من الشهر ذاته. 

وترصد بوابة «الوطن»، جدول تسليم الدفعة الثانية من وحدات «سكن مصر»، الكائن بمنطقة أرض المعارض في القاهرة الجديدة، بحسب ما أعلنه المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

جدول تسليم وحدات سكن مصر

1- تسليم وحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

2- تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023.

3- تسليم وحدات العمارة رقم 84، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023. 

4- تسليم وحدات العمارة رقم 85، يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023. 

5- تسليم وحدات العمارة رقم 86، يوم الخميس 7 سبتمبر 2023. 

6- تسليم وحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

7- تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

8- تسليم وحدات العمارة رقم 89، يوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

9- تسليم وحدات العمارة رقم 90، يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023.

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