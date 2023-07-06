جدول تسليم وحدات مشروع سكن مصر في أرض المعارض بالقاهرة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنّه سيتم تسليم أول مجموعة من وحدات مشروع «سكن مصر» الكائن بمنطقة أرض المعارض، يوم الأحد 23 يوليو، حتى الثلاثاء 29 أغسطس المقبل، بالمنطقة الأولى مسلسل (3 - 4 - 5)، ومسلسل (2) للمراحل التالية بالمرحلة الأولى، وفق جدول محدد وضعه جهاز المدينة.

وتستعرض «الوطن» جدول تسليم وحدات مشروع «سكن مصر»، وفق ما أعلنه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

جدول تسليم وحدات مشروع «سكن مصر»

- تسليم وحدات العمارة رقم 113 يوم الأحد 23 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 24 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 25 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 26 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 109، يوم الخميس 27 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 30 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الإثنين 31 يوليو.

- تسليم وحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 1 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأربعاء 2 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 108، يوم الخميس 3 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 6 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 117، يوم الاثنين 7 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 105، يوم الثلاثاء 8 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 106، يوم الأربعاء 9 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 103، يوم الخميس 10 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 104، يوم الأحد 13 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 101، يوم الاثنين 14 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 102، يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 100، يوم الأربعاء 16 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 99، يوم الخميس 17 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 98، يوم الأحد 20 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 97، يوم الإثنين 21 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 96، يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأربعاء 23 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الخميس 24 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 92، يوم الأحد 27 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 91، يوم الإثنين 28 أغسطس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 94، يوم الثلاثاء 29 أغسطس.

على الفائزين التوجه لبنك التعمير والإسكان

وذكر جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنّه سيتم استئناف العمل في 3 عمارات من مشروع «سكن مصر»، منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم 9 المرحلة الأولى ومسلسل رقم 5 المراحل الأخرى، اعتبارا من يوم الأحد 23 يوليو حتى الثلاثاء 25 يوليو، وعلى الفائزين التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع مدينة نصر 2 شارع عباس العقاد، لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك، ثم التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة، بصورة من الشيكات الموقع عليها، لتسجيل البيانات واستلام خطاب معاينة واستلام الوحدة.