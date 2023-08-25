«هنوصلك» خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

اهتمام كبير توليه الدولة المصرية حالياً، ممثلةً فى وزارة التضامن الاجتماعى، للأشخاص ذوى الإعاقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الخدمات والتيسيرات لهم، ضمن بطاقة الخدمات المتكاملة، وتزامناً مع ذلك، أطلقت «التضامن» المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، لتشمل جميع الأشخاص ذوى الإعاقات المختلفة، داخل المحافظات على مستوى الجمهورية، تحت شعار «هنوصلك»، لتجوب من خلالها جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لاستخراج نحو مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومتطوعى مؤسسة «صناع الحياة» والرائدات المجتمعيات.

وتحقيقاً لشعار «هنوصلك»، الذى اتخذته الدولة ممثلةً فى وزارة التضامن، شعاراً للمرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، تمت إتاحة مكاتب تأهيل تعمل إلكترونياً، بهدف معاونة ذوى الإعاقة وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل المستفيد واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بجانب دور المتطوعين بالحملة الذين بلغ عددهم 5000 متطوع ومتطوعة، الذين ينطلقون فى القرى ويطرقون الأبواب لرفع الوعى لدى الأهالى بالحملة، والتعريف بالفئات المستفيدة من المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات المتكاملة، إضافة إلى توعية المواطنين ببطاقة الخدمات المتكاملة ومميزاتها المختلفة.