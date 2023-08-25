نائب رئيس جامعة الأزهر يتناول مواقف السيدة خديجة مع النبي في بداية الدعوة

قال الأستاذ الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الزهر للوجه القبلي، إنَّ السيدة خديجة رضى الله عنها، لها مواقف عديدة خالدة لها، مع زوجها الحبيب محمد – صلى الله عليه وسلم، إذ إنها آزرته في الدعوة وصدقته، مستشهدا بأحد المواقف العظيمة لها، عندما نزل على النبي الوحي لأول مرة، وهو معتكف في غار حراء بجبل النور.

وأضاف «عبد المالك» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» بعنوان الصدق في القرآن الكريم، والمُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ أمنا خديجة رضي الله عنها وصفت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في هذا الموقف بالصدق بل وأيدته، قائلاً: «مدحته بصدق الحديث، حين رجع من غار حراء بعدما نزل عليه الوحي أول ما نزل.

السيدة خديجة تدعم النبي محمد.. «لا يخزيك الله أبدا»

وتابع نائب رئيس الأزهر، بأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم - رجع إلى زوجه خديجة يرجف فؤاده ويقول: «زملوني.. دثروني»، بمعنى «التغطية»، فقالت له: «ما بك يا محمد»، فحكى لها ما رأى، لتطمئنه «لا تخشى شيئا.. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر، فوالله لا يخزيك الله أبدا».