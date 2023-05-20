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وكيل «أوقاف الفيوم» عبر قناة الناس: صلة الرحم تجلب رحمة الله وبركاته ورضوانه

كتب:

شريف سليمان
08:43 م | السبت 20 مايو 2023
الشيخ عبدالخالق عطيفي

الشيخ عبدالخالق عطيفي

قال الشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن صلة الرحم نوع من أنواع السلوكيات التي افتقدناها كثيرا في هذا العصر بعدما طغت المادة عليه وانشغل كل إنسان بنفسه وأولاده وأسرته.

صلة الرحم أمر لا بد منه في الدين الإسلامي

وأضاف «عطيفي»، خلال تقديم حلقة اليوم السبت من برنامج «آيات بينات»، على قناة «الناس»: «نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن صلة الرحم أمر لا بد منه في الدين الإسلامي، وهو مجلبة لرحمة الرحمن جلّ في علاه، والإنسان إذا كان واصلا لرحمه تعرض لما عند الله تبارك وتعالى من البركات والرضوان والرحمات».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة البرامج الجديدة التي تذاع على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.  

 

 

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