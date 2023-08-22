أستاذ بالأزهر لـ«قناة الناس»: صلة الرحم واجبة حتى لمن يكرهونك

حذر الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من أن تكون صلة الرحم بالمقابل، موضحا: «يعني مش لازم قريبك يزورك ويودك عشان توده وتزوره، إياك تكون بالمقابل كده، لا أنت لازم تزور اللي لا يزورك ولا يودك».

المبادرة بالاتصال والمواصلة

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «إنك تقول ده مش بيتصل بي هتصل به ليه، حتى لو كانت هناك قطيعة، عليك بالمبادرة بالاتصال والمواصلة، فكن خير من ينصاع لأوامر الله بصلة الرحم، واعمل بما أمر به الله من صلة الرحم».

واستكمل: «لو أنت تصل أرحامك وهم يقاطعونك، وتتودد إليهم وهم يبغضونك، فما تفعله كأنك تطعمهم المَلّ، ويعنى رماد الفرن بكل حرارته»، مستشهدا بحديث أبي هريرة، إن رجلاً قال يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلُم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك.