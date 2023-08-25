مصرع 12 مشجعا وإصابة العشرات خلال مباراة كرة قدم بمدغشقر

قال رئيس وزراء مدغشقر، كريستيان نتساي، إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا، اليوم الجمعة، في تدافع حشد على ملعب في «أنتاناناريفو» عاصمة مدغشقر، بحسب ما ذكرته صحيفة «الديلي ستار».

ووصل عدد الجماهير في الملعب إلى 50 ألف متفرج، وقال «نتساي» للصحفيين في مستشفى بالعاصمة أنتاناناريفو، «تم نقل الضحايا وتظهر الحصيلة المؤقتة أن 12 قتيلا سقطوا فضلا عن نحو 80 جريحا».

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحادث وقع نتيجة التدافع عند مدخل ملعب باريا في مدغشقر، حيث وصل حشد من حوالي 50.000 متفرج لحضور حفل افتتاح ألعاب جزر المحيط الهندي.

رئيس مدغشقر كان حاضرا حفل الافتتاح

ولم يُعرف على الفور سبب المأساة التي أدت إلى هذه الإصابات البليغة.

ودعا رئيس مدغشقر أندري راجولينا، الذي كان حاضرا في حفل الافتتاح، إلى التزام الصمت لمدة دقيقة.

وقال في كلمة متلفزة «كانت هناك إصابات ووفيات عند المدخل».

ألعاب جزر المحيط الهندي

وألعاب جزر المحيط الهندي هي مسابقة متعددة التخصصات تقام في مدغشقر حتى 3 سبتمبر. ويتم تنظيمها كل أربع سنوات في جزر مختلفة في جنوب غرب المحيط الهندي منذ حوالي 40 عامًا، وجرت النسخة السابقة في موريشيوس.