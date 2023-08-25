حياة كريمة: توزيع 1000 وجبة على أهالي المرضى بالمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»

تستكمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» الدور الذي تؤديه مبادرة «سبيل»، التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، بهدف توفير وجبات ساخنة للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظات والمناطق المختلفة، في إطار عملها على دعم المواطن المصري الأكثر فقرا والأكثر احتياجا.

انطلاق مبادرة سبيل في محافظتي الشرقية والغربية

أوضحت حياة كريمة، أسماء المستشفيات التي توجهت لها مبادرة «سبيل»، مشيرة إلى توزيع أكتر من 1000 وجبة متكاملة على أهالي المرضى بالمستشفيات ضمن مبادرة «سبيل»، في محافظتي الشرقية والغربية.

وأشارت «حياة كريمة»، إلى أن المبادرة توجهت في محافظة الشرقية إلى مستشفى الأحرار التعليمي، مستشفى الزقازيق الجامعي، مستشفى الزقازيق العام (القديمة)، أما في محافظة الغربية تم التوزيع في مجمع مستشفيات جامعة طنطا.

مبادرة سبيل

أوضحت المبادرة الرئاسية، أن مبادرة سبيل تستهدف توفير وجبات غذائية متكاملة لأهالي المرضى المتواجدين معهم في المستشفيات، بهدف دعمهم والتخفيف عنهم.

كما أكدت المبادرة الرئاسية، أن مبادرة «سبيل»، من المقرر أن تتواجد في المحافظات كافة، من أجل دعم الأهالي الأكثر احتياجا في كل مكان على مستوى الجمهورية.