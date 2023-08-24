مليون و120 ألف جنيه لدعم 112 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

قدمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ مساعدات مالية بقيمة مليون و120 ألف جنيه لتنمية 112 مشروعا للحالات الأولى بالرعاية، لكل مشروع 10 آلاف جنيه من أبناء محافظة كفر الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مليون و120 ألف جنيه لتنمية 112 مشروعا

وقال عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إنّ تنمية المشروعات الصغيرة من أولى اتجاهات مبادرة «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر في القرى الفقيرة

وأكد «درغام»، أنّ المبادرة تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة.