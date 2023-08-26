«الكرملين» ينفي أي صلة له في تحطم طائرة مؤسس فاجنر

نفت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الجمعة، أي ضلوع في حادث تحطم طائرة أودى بزعيم مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وتحطمت الطائرة قرب العاصمة الروسية موسكو الأربعاء الماضي، وأكدت السلطات مقتل عشرة أشخاص كانوا على متنها بينهم مؤسس فاجنر بريجوجين.

بيسكوف: التحقيق مستمر في الحادثة

من جهته قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة «هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفجيني بريجوجين، كل هذا كذب محض، نعلم جيدا في أي اتجاه يتم التكهن في الغرب»، مشددا على أن التحقيق مستمر في الحادثة.

بوتين يعزي أسر ضحايا حادث طائرة مؤسس فاجنر

وتأتي تصريحات بيسكوف بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بريجوجين كان من بين الضحايا، وتعزيته أسر من قضوا في الحادث.