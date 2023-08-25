العثور على جثث طائرة «قائد فاجنر» والصندوقين الأسودين

أكد فريق التحقيق الروسي المختص بالتحقيق في حادث تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر، يفجين بريجوجين، العثور على جثث الضحايا العشر الذين فقدوا حياتهم، والصندوقين الأسودين، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

إجراء فحوصات جينية

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية عبر تطبيق تليجرام، أنه تم العثور على جثث 10 ضحايا في موقع الحادث، ويجري حاليًا عمل فحوصات جينية لتحديد هويتهم، كما تم ضبط مسجلات الرحلة ويتم إجراء تحقيق دقيق في مكان الحادث.

وبالرغم من فتح تحقيق في موسكو، حول احتمالية انتهاك قواعد الحركة الجوية، إلا أن لجنة التحقيق امتنعت عن الكشف عن أي معلومات، في حين تزايدت الشكوك والتكهنات بأن تحطم الطائرة قد يكون مدبرًا بهدف اغتيال مؤسس فاجنر.

وفي البداية، أعلنت موسكو أن بريجوجين، البالغ من العمر 62 عامًا، كان ضمن قائمة ركاب الطائرة، ولكنها لم تؤكد وفاته.

بوتين يشيد بشخصية بريجوجين

وفي السياق، قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التعزية لعائلة بريجوجين أمس، وأشاد بشخصيته وبالمجموعة التي قادها والتي وصفها بأنها شبه عسكرية.

وأعرب عن معرفته الطويلة ببريجوجين منذ التسعينيات، واعترف بأنه كان رجلاً ذو مصير معقد وارتكب أخطاءً جسيمة في حياته، ولكنه أيضًا حقق النتائج المرجوة.