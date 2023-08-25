جنرال يوم القيامة.. من هو سيرجي سوروفيكين حليف مجموعة «فاجنر»؟ (فيديو)

يعد سيرجي سوروفيكين، من العسكرين الروس المخضرمين، إذ شارك في كثير من الحروب التي خاضتها موسكو، بدءا من الاجتياح السوفييتي لأفغانستان، وصولا إلى العمليات في أوكرانيا منذ فبراير من العام 2022.

وفي 24 يونيو الماضي، ظهر «سوروفيكين» بشكل مثير للريبة، عبر شريط مصور، ليحرض مقاتلي «فاجنر» على التراجع، بعدما دعاهم قائد «فاجنر»، يفجيني بريجوجين، إلى التمرد، حيث اتُهم الجنرال سوروفيكين بمساندة مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة في تمردها أواخر يونيو الماضي، ولم يظهر منذ ذلك الحين.

ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء، عن مصدر قوله «تم إعفاء القائد السابق للقوات الجوية الروسية سيرجي سوروفيكين من منصبه»، في إطار تغييرات في هيكلية الجيش، بالتزامن مع مصرع يفجيني بريجوجين.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز معلومات عن سيرجي سوروفيكين.

- تم تعيين سوروفيكين في مايو الماضي وسيطا رسميا بين الجيش الروسي ومجموعة فاجنر، في أعقاب اتهام بريجوجين للقيادة العسكرية بالإخفاق في تزويد مقاتليه بالذخيرة التي يحتاجونها للقتال في أوكرانيا.

- في أكتوبر من العام 2022، عين سوروفيكين قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا، في خطوة لاقت ترحيب بريجوجين، لكن هذه المهمة لم تدم سوى 3 أشهر فقط، قبل أن يُعهد بقيادة هذه القوات إلى رئيس الأركان الروسي جيراسيموف.

- في نوفمبر 2022، وتحت إمرة سوروفيكين، انسحبت القوات الروسية من مدينة خيرسون والضفة اليمنى لنهر دنيبرو في جنوب أوكرانيا.

- اختار سوروفيكين، الجو مجالا للرد على خسارة الميدان، فكان مهندس حملة من القصف الجوي والصاروخي خلال الخريف والشتاء طالت بنى تحتية أوكرانية.

- بقى الضابط الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام الغربية لقب «جنرال يوم القيامة»، حاضرا على رأس الهرم حتى بعد إبعاده من منصبه رسميا.